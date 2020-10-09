Попова посоветовала оставить детей дома при поездке на юг

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам отказаться от идеи поездки в отпуск с детьми. По словам Поповой, из-за роста числа случаев дети могут запросто заразиться коронавирусом.

Попова заявила в интервью «Российской газете», что сомневается в правильности решения о поездке на юг с детьми. Она отмечает, что не стоит рисковать, поскольку транспортом точно придется пользоваться. Попова напомнила, что сезонный всплеск заболеваемости идет не только в других странах, но и в России.

Она поделилась мнением, что лучше все было бы остаться с ребенком дома или уехать с ним куда-нибудь на природу или, к примеру, дачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Москвы объяснили, в каком случае будут введены жесткие ограничения по COVID-19. Речь идет о сознательности москвичей. Именно от нее будет зависеть судьба ограничительных мер.