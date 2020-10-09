Setl Group ввел в эксплуатацию здание новой школы в Красносельском районе

Девелопер Setl Group сдал новый социальный объект в жилом квартале комфорт-класса «Солнечный город».

Общеобразовательная школа, расположившаяся по адресу проспект Ветеранов, 173 к.3, получила номер №203. Одновременно обучаться в новом учреждении смогут 1375 ребят. Дня них в здании подготовили два бассейна и оборудовали творческие мастерские. Во дворе новой школы обустроили комфортабельную спортивную зону.

Внешний вид нового учреждения отличается своими яркими тонами – стены и окна выделены штукатуркой кирпичных и апельсиновых оттенков. В четырехэтажном здании подготовлены кабинеты для обучения школьников начальных, средних и старших классов. В новой школе учащиеся смогут заниматься обработкой дерева, кулинарией и швейным делом в специально оборудованных мастерских. Для занятий физкультурой в здании предусмотрели два спортивных зала и два бассейна разных размеров с «теплыми» полами.

Питание учащихся будет осуществляться в просторной столовой — ее вместимость составляет 688 человек. Также в школе оборудована библиотека с читальным залом. Для проведения школьных мероприятий в здании предусмотрен актовый зал на 825 человек. Рядом с ним находится специальное помещение, в котором можно будет хранить необходимые музыкальные инструменты и костюмы для выступлений.

Холдинг позаботился и об оснащении школы важным техническим оборудованием. Для мастерской по обработке металла и столярной мастерской были закуплены необходимые станки. Спортивный зал в свою очередь был обеспечен гимнастическими перекладинами и баскетбольными щитами. В актовом зале Selt Group произвел установку прожекторов, микшерных пультов, микрофонов и комплекса управления световым оборудованием. Столовая была оснащена холодильниками, плитами и жарочными шкафами.

Двор нового учебного заведения полностью благоустроен. Высажены молодые кустарники и деревья, среди которых есть дубы, ели, липы, каштаны и клены. Рядом со зданием оборудованы спортивные площадки для игр, появилось и футбольное поле. Предусмотрел застройщик и зоны отдыха учащихся, а также территории для проведения массовых торжественных мероприятий.

Эксклюзивным продавцом проекта «Солнечный город» является «Петербургская Недвижимость».