Самолет из Петербурга в Душанбе вылетит с опозданием

Самолет из Петербурга в Душанбе вылетит с опозданием
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Рейс задержали на полтора часа.

Сегодня, 10 сентября, в Пулково задержали один рейс. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта. Из Санкт-Петербурга с опозданием вылетит самолет в столицу Таджикистана. Борт авиакомпании «Сомон Эйр! должен был вылететь в 10 утра, но он оторвется от земли только в половину 12.

Непонятно, что стало причиной переноса рейса. При этом все остальные рейсы состоятся по расписанию, но ситуация еще может измениться, так что пассажирам стоит следить за изменениями.

Напоминаем, что в субботу в Петербурге ожидается дождливая погода. Воздух прогреется до плюс 15 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следователи ищут очевидцев экстренной посадки самолета в Ломоносове. Если вам есть что рассказать об экстренной посадке самолета в Ломоносове, необходимо позвонить по номеру 8-921-895-38-63.

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