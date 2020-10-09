Следователи ищут очевидцев экстренной посадки самолета в Ломоносове

Следователи ищут очевидцев экстренной посадки самолета в Ломоносове
Фото: szsut.sledcom.ru

Следственный отдел на транспорте Санкт-Петербурга проверяет факт аварийной посадки частного легкомоторного самолета на территорию порта Бронка в городе Ломоносов 3 октября.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, причины и условия, которые могли привести к чрезвычайному происшествию. С целью прояснения ситуации следователи обращаются к возможным очевидцам и людям, располагающим сведениями об аварии, с просьбой поделиться информацией.

Если вам есть что рассказать об экстренной посадке самолета в Ломоносове, необходимо позвонить по номеру 8-921-895-38-63. Подчеркнем, что происшествие, к счастью, окончилось благополучно: никто из находящихся на борту людей не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной аварийного приземления стал отказ двигателя.

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