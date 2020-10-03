Следователи разбираются в обстоятельствах аварийной посадки частного самолета в порту Бронка

Сотрудники петербургского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проверяют факт аварийной посадки частного воздушного судна на территории города Ломоносов.

Инцидент произошел в субботу, 3 октября. Легкомоторный частный самолет приземлился в порту Бронка города Ломоносов. По предварительным данным, прибегнуть к экстренной посадке пилота вынудил отказ двигателя транспортного средства. К счастью, ни сам пилот, ни пассажир не получили никаких травм.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах приземления самолета, а также устанавливают точные причины и условия чрезвычайного происшествия. Кому принадлежит воздушное судно, осталось неизвестным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого «Сузуки» практически лишился капота.