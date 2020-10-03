На Энгельса жесткое ДТП: у легковушки смят капот

В результате инцидента никто не пострадал.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сегодня, 3 октября, произошла жесткая авария. Обо всем пишет «Мойка78», ссылаясь на собственные источники. Все случилось на проспекте Энгельса – там столкнулись два автомобиля. Причина инцидента не установлена: известно лишь, что водитель «Сузуки» въехал в другую легковушку. В результате автомобиль получил повреждения.

По предварительным данным, никто не пострадал, и все участники ДТП отделались испугом. На место прибыли сотрудники спецслужб, которым предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что две иномарки разбились на Киевском шоссе. Очевидцы уверяют, что никто не пострадал. На кадрах с места происшествия оперативных служб не наблюдается.