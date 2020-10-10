18-летний петербуржец с пистолетом ограбил собственную мать

18-летний петербуржец с пистолетом ограбил собственную мать
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге ищут 18-летнего местного жителя, который угрожал пистолетом своей матери и вынес из ее квартиры вещи.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Женщина рассказала полиции, что накануне, 9 октября, вечером, ее 18-летний сын в квартире на Обводом канале начал угрожать ей пистолетом. Он похитил у нее мобильный телефон и монитор. Ущерб оценили в 135 тысяч рублей.

Правоохранители уже установили, что злоумышленник взял в аренду иномарку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что трое неизвестных в масках и с гвоздодером ограбили баню мужского монастыря в Стрельне.

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