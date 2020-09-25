Трое неизвестных в масках ограбили баню мужского монастыря в Стрельне

В четверг, 24 сентября, неизвестные злоумышленники проникли на территории мужского монастыря в Стрельне в Петродворцовом районе Северной столицы и обокрали местный банный комплекс.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Около 23 часов вечера преступники в масках при помощи гвоздодера открыли дверь в баню и украли все, что смогли там найти. Однако у воров, похоже, была конкретная цель — сейф с документами. К счастью, они не смогли обнаружить ключи от него и фактически ушли ни с чем.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют поступившую информацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи и незаконного проникновения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга стал жертвой мошенников: с его банковской карты похитили 6 миллионов рублей.