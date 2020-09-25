У жителя Петербурга похитили более 6 млн с банковской карты

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупных размерах. Неизвестные похитили с банковской карты мужчины более 6 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестная представилась сотрудницей Сбербанка и сообщила пострадавшему, что его деньги пытаются похитить и для сохранения средств их нужно перевести на указанные счета.

Мужчина перевёл на неизвестные реквизиты порядка 6 097 000 рублей в течение 4 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец отправился в колонию строгого режима за мошенничество в Сети. Жертвой махинаций стала женщина с сайта знакомств.