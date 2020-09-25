У жителя Петербурга похитили более 6 млн с банковской карты

У жителя Петербурга похитили более 6 млн с банковской карты
Мошенничество. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупных размерах. Неизвестные похитили с банковской карты мужчины более 6 млн рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестная представилась сотрудницей Сбербанка и сообщила пострадавшему, что его деньги пытаются похитить и для сохранения средств их нужно перевести на указанные счета.

Мужчина перевёл на неизвестные реквизиты порядка 6 097 000 рублей в течение 4 суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец отправился в колонию строгого режима за мошенничество в Сети. Жертвой махинаций стала женщина с сайта знакомств.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банковские карты мошенничество новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Таможенники пресекли продажу контрафактной обуви в петербургском магазине
Скелет на чердаке, погоня со стрельбой, мораторий на граффити: чем ...
В лесу Ленобласти нашли трупы двух лосей, браконьеров ищет полиция
Судьбу внешнего вида новой хоккейной арены на месте СКК решат в ходе конкурса
Рейс из Хабаровска в Петербург задержали из-за сообщений о минировании
У жителя Петербурга похитили более 6 млн с банковской карты
Госпиталь в «Ленэкспо» снова начнет работу в случае роста заболеваемости ...
Петербуржец заплатит 40 тысяч за сбитую на «Скандинавии» косулю