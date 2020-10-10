В Петербурге появился памятник Путилову

В Петербурге появился памятник Путилову
Кировский завод. Фото: Википедия

В Петербурге на проспекте Стачек открыли памятник инженеру и предпринимателю Николаю Путилову. Его установили в сквере у проходной Кировского завода.

В этом году отмечают 200-летие со дня рождения Путилова.

Бронзовую скульптуру основателя Кировского завода расположили на высоком постаменте из гранита. Его автором стал Константин Гарапач.

К открытию монумента был благоустроен сквер, прилегающий к станции метро «Кировский завод».

Николай Путилов купил на окраине Петербурга разоренный завод в 1868-м году. Он превратил его в процветающее металлургическое предприятие. Производство стало основным поставщиком рельсов для отечественных железных дорог. Позже завод начал называться «Красный Путиловец», а затем – Кировский завод.

Ранее gazeta.spb.ru писала об открытии памятника основателю Обуховского завода.

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