В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника основателю Обуховского завода

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии памятника инженеру Павлу Обухову на территории Обуховского завода.

Торжественная церемония прошла в пятницу, 9 октября. Беглов подчеркнул важность установки памятника, так как он является данью уважения талантливому инженеру, который изобрел метод производства высококачественной стали, позволивший стране производить одни из самых лучших пушек в мире. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Помимо памятника, сегодня открылся центр детского технического творчества и профессиональной ориентации имени Обухова. Набор детей в группы продолжается до сих пор. Юных петербуржцев преподаватели будут обучать программированию, робототехнике и другим направлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты поддержали установку памятника Блоку на Декабристов.