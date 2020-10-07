Депутаты поддержали установку памятника Блоку на Декабристов

Законодательное Собрание. Фото: ЗакС
Законодательное Собрание. Фото: ЗакС

В Петербурге на улице Декабристов появится памятник Александру Блоку. Поэт жил там с 1912 года до дня своей смерти, 7 августа 1921 года.

Об этом стало известно в среду, 7 октября. Законодательное собрание в первом чтении одобрило внесение в список монументального искусства города новый объект. Памятник установят у дома №57.

В ходе заседания депутат ЗакСа Денис Четырбок напомнил, что территория, где планируют поставить памятник, входит в перечень ЗНОП — капитальное строительство там запрещено. В ответ на это парламентарии отметили, что помимо зеленой зоны на Декабристов есть небольшой «бульварчик», где и хотят разместить объект, однако отметили, что остаются некоторые сложности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС проголосовал за изменение закона о штрафах за незаконную торговлю. Согласно законопроекту, штрафовать владельцев нестационарных торговых объектов будут в случае, если там не будет необходимого договора аренды

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