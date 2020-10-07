ЗакС проголосовал за изменение закона о штрафах за незаконную торговлю

Рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Фото: ККИ

Рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Фото: ККИ

В Петербурге приняли поправки о штрафах за незаконное размещение ларьков в закон об административных нарушениях.

Соответствующий вопрос был поднят сегодня, 7 октября, на заседании ЗакСа. Согласно законопроекту, штрафовать владельцев нестационарных торговых объектов будут в случае, если там не будет необходимого договора аренды.

Так, физическим лицам, если закон примут, придется заплатить 4-5 тыс. рублей, должностные лица могут лишиться 5-15 тыс. рублей, юрлица придется отдать от 50 до 200 тыс. Также нарушителю могут вынести предупреждение.

Депутаты подчеркнули, что данные изменения являются еще одним шагом для борьбы с незаконной торговлей. В течение месяца в документ будут вноситься дополнительные поправки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге публичные слушания перейдут на «дистанционку». Изначально такое предложение встретили критикой.