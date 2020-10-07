В Петербурге публичные слушания перейдут на «дистанционку»

В Петербурге публичные слушания перейдут на &#171;дистанционку&#187;
После того, как законопроект подпишет губернатор Петербурга, он вступит в силу. Фото: pixabay

В Петербурге публичные слушания можно будет проводить в онлайн-режиме. Соответствующий законопроект был принят в ходе Законодательного Собрания.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Документ отправился на согласование губернатору города Александру Беглову. В рамках традиционного заседания горпарламента за проект проголосовал 41 депутат, против — двое.

Напомним, изначально документ встретили критикой. Это связано с тем, что не все пожилые люди смогут принять участие в слушаниях. Речь идет о тех горожанах, у кого нет необходимых гаджетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четверг петербургские депутаты в четверг обсудят памятник Ушакову и благодарность медикам.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
закс новости спб онлайн


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура Камчатского края потребовала возбудить уголовное дело по факту ...
В Петербурге публичные слушания перейдут на «дистанционку»
Петербургские депутаты в четверг обсудят памятник Ушакову и объявление ...
Спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего во время прогулки на лодке по ...
В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за сутки
Инвентаризация и зеленые насаждения: депутаты ЗакСа поддержали запрос к Беглову
В Петербурге вынесли приговор трем военным, похитившим имущество Минобороны
В Ленобласти ищут неизвестного, причастного к поджогу трех автомобилей