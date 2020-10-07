Петербургские депутаты в четверг обсудят памятник Ушакову и благодарность медикам

В Петербурге завтра состоится заседание ЗакСа. Депутаты планируют обсудить четыре темы.

Традиционное заседание членов Законодательного собрания пройдет в четверг, 8 октября. В ходе собрания парламентарии обсудят возможность установить памятники русскому флотоводцу Федору Ушакову. Монумент может появиться на площади Труда.

Кроме того, председатель ЗакСа предложил выразить Благодарность Законодательного Собрания петербургским медикам. Речь идет о городской Александровской больнице и Госпитале для ветеранов войн.

Также парламентарии обсудят нестационарные торговые объекты и запрос депутата Сергея Никешина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС утвердил депутатский запрос к губернатору Петербурга, который касается городского закона о зеленых насаждениях общего пользования.