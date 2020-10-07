Инвентаризация и зеленые насаждения: депутаты ЗакСа поддержали запрос к Беглову

Инвентаризация и зеленые насаждения: депутаты ЗакСа поддержали запрос к Беглову
Заседание ЗакСа. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге в среду, 7 октября, стартовало традиционное заседание членов Законодательного собрания. Парламент единогласно поддержал запрос к главе города.

В ходе заседания был утвержден депутатский запрос к губернатору города Александру Беглову, который касается городского закона о зеленых насаждениях общего пользования. Автор запроса Сергей Никешин отметил в документе, что многие зеленые зоны города не включаются в перечень ЗНОП, требуется ежегодная инвентаризация, которая не проводится.

По словам депутата, если инвентаризация не будет проведена, некоторых участков город может лишиться, они уйдут под застройку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты предложили ввести штрафы за парковку машин у площадок для сбора отходов.

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Инвентаризация и зеленые насаждения: депутаты ЗакСа поддержали запрос к Беглову
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