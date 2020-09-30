Час муниципалов и штрафы за парковку у мусорок: в Петербурге стартует заседание ЗакСа

В Петербурге в среду, 30 сентября, проходит традиционное заседание в Законодательном собрании. Депутатам предстоит обсудить несколько инициатив и выслушать представителей муниципальных образований.

В рамках часа муниципальных образований запланировано несколько докладов. Так, предполагается, что в Мариинском дворце расскажут о работе комитета территориального развития по взаимодействую с органами местного самоуправления и подведут итоги работы совета муниципальных образований.

В повестке обозначены также и несколько законодательных инициатив. Среди них – введение штрафов за парковку машин у площадок для сбора отходов. Выписывать штрафы водителям предлагают в том случае, если подъезд к контейнерам будет перекрыт.

Другой законопроект предполагает штрафы за парковку на газонах, перекрытие дворовых проездов, пешеходных дорожек, проходов к зданиям.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге подписали совместный план законопроектной работы ЗакСа на новый политический сезон.