Центр социальной реабилитации инвалидов появится в Кировском районе

Центр социальной реабилитации инвалидов появится в Кировском районе
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов откроют к концу года. Фото: pixabay

На улице Морской Пехоты в Кировском районе Петербурга строится новый Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Его откроют к концу года.

Как сообщили в Смольном, подобные центры уже есть в Василеостровском, Приморском районах, а также в центре города. Центр на улице Морской Пехоты строят в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на средства, выделенные еще в прошлом году.

Строящийся объект готов более, чем на 75%. Сейчас рабочие заканчивают монтаж внутренних инженерных систем и коммуникаций, оборудования.

Известно, что в центре будут проводить два вида реабилитации инвалидов — комплексно-медицинскую и социальную. В здании разместят спортзал, бассейн, актовый зал, кабинет физиотерапии, массажный кабинет, изостудия и другие помещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге родители детей с инвалидностью попросили Беглова не закрывать социальные центры из-за коронавируса.

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