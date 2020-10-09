В Петербурге родители детей с инвалидностью попросили Беглова не закрывать социальные центры из-за коронавируса

В Северной столице родители детей с инвалидностью написали письмо губернатору города Александру Беглову и главе комитета по социальной политике Александру Ржаненкову, в котором просят не закрывать социальные центры, так как для детей это единственная возможность общаться. Так говорится в сообщении проекта «Особый дом».

В своем обращении родители просят властей города разрешить оказание стационарных услуг в центрах социальной реабилитации и НКО. Авторы письма считают, что длительное пребывание детей с инвалидностью дома сказывается на их здоровье, а также отнимает единственную возможность общения со сверстниками.

На данный момент письмо подписал уже 131 человек.

Напомним, что по решению властей Петербурга с 5 октября по 2 ноября запрещено оказывать очные услуги в центрах социальной реабилитации людей с инвалидностью и НКО. Из-за этого все занятия с педагогами и психологами проходят в дистанционном формате.

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