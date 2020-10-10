Жители России взяли более 1 млн ипотечных кредитов с начала 2020 года

За три квартала 2020 года россияне оформили более одного миллиона ипотечных кредитов, общая сумма которых составила 2,7 триллиона рублей.

Об этом сообщил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, ипотечный рынок в России берет новые высоты. По предварительной оценке компании, за один только сентябрь банки выдали 180-185 тысяч кредитов на полтриллиона рублей.

По словам Мутко, таких показателей удалось достичь благодаря программе льготной ипотеки, на которую пришлось более 90% всех ипотек на новостройки в сентябре. Он также отметил, что уровень ставок в рыночном сегменте достиг отметки исторического максимума в районе 8%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты назвали главные признаки идеального ипотечного заемщика. Среди главных признаков — хороший первоначальный взнос и стабильная работа.