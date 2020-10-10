Сентябрь в Петербурге стал рекордным месяцем по числу разводов

Многие, решившись на создание семьи, после разочаровываются в институте брака. Фото: pixabay.com

Многие, решившись на создание семьи, после разочаровываются в институте брака. Фото: pixabay.com

По итогам первого месяца осени официально расторгли отношения 2 479 семей Северной столицы, тогда как годом ранее за аналогичный период развелись 2 008 пар.

Об этом свидетельствуют данные Комитета по делам записей актов гражданского состояния Санкт-Петербурга. Вероятнее всего, причиной такой статистики является пандемия COVID-19 и действующие в связи с ней ограничения — многие пары решили отложить развод до более эпидемиологически спокойных времен.

Кроме того, длительный режим самоизоляции и работа в дистанционном формате также могли негативно повлиять на отношения. Даже самым близким людям сложно круглосуточно быть вместе, а личное пространство на «удаленке» практически отсутствует, особенно если в семье есть дети, которые также учатся из дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в декабре в Красносельском районе Петербурга завершится строительство ЗАГСа.