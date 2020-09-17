ЗАГС в Красносельском районе обещают достроить к декабрю

К 10 декабря этого года новое здание ЗАГСа в Красносельском районе Петербурга должно быть введено в эксплуатацию.

Такие сроки прозвучали в четверг,17 сентября, на стройплощадке во время рабочего совещания.

Как сообщили в Госстройнадзоре Петербурга, основные строительно-монтажные работы на объекте завершены, сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории.

В ведомстве добавили, что в сентябре этого года была завершена экспертиза измененных проектных решений. Однако кроме экспертизы подрядчик должен оформить и исполнительную документацию.

Предполагается, что очередную проверку объекта ведомство проведет в октябре этого года, а итоговая проверка должна будет состояться не позднее 2 ноября.

Отметим, что в августе этого года сменился руководитель петербургского Госстройнадзора. Им стал Владимир Болдырев.