Главой петербургского Госстройнадзора назначен Владимир Болдырев

Главой петербургского Госстройнадзора назначен Владимир Болдырев
Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил нового начальника Госстройнадзора. Фото: gov.spb.ru

Владимир Болдырев занял должность начальника Службы государственного надзора и экспертизы Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, соответствующее распоряжение подписано городским губернатором Александром Бегловым. Новый глава петербургского Госстройнадзора вступает в должность в понедельника, 24 августа.

До получения этой должности Владимир Болдырев занимал пост начальника аппарата вице-губернатора Северной столицы Николая Линченко. Он сменил бывшего руководителя Госстройнадзора Вячеслава Захарова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начальник отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора Виталий Пономарев по решению суда арестован до 10 октября 2020 года.

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