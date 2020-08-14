Начальник отдела петербургского Госстройнадзора арестован за взятку

В Петербург начальник отдела надзора за специальными видами работ Госстройнадзора Виталий Пономарев по решению суда арестован до 10 октября 2020 года.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города, Пономарев проходит подозреваемым по делу о получении взятки (ч.5 ст.290 УК РФ). Установлено, что он и начальник сектора санитарно-эпидемиологического надзора Соловьев, зная о планах компании «Теорема-Терминал» на строительство МФЦ в Невском районе, договорились с лицом о получении взятки в размере 500 тыс. рублей. За это они пообещали не препятствовать строительству.

По данным следствия, Пономарев получил взятку в полмиллиона рублей в начале августа 2018 года. В среду, 12 августа, ему предъявили обвинение.

Октябрьский районный суд арестовал Пономарева до 10 октября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зампред главы Колпино арестован на два месяца из-за полумиллионной взятки.