В московских театрах могут ввести паспортный режим

В столице могут запретить продажу билетов в театры людям старше 65 лет или тем, у кого есть хронические заболевания.

Кроме того, в московских театрах планируют установить паспортный режим — данные, указанные при покупке билета, будут промерять на входе в зал. Такое решение приняли на совещании в департаменте культуры в пятницу, 9 октября, передает РБК. Отметим, что изменения относятся только к театрам, находящимся в ведении правительства Москвы.

Обновленные правила посещения театров опубликуют на следующей неделе, сейчас операторы по продаже билетов редактируют онлайн-площадки в соответствии с требованиями властей. Напомним, что ужесточение правил связано с ростом заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьникам и пожилым москвичам до 28 октября отменили льготы на проезд в общественном транспорте.