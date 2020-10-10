Топ-менеджера банка «Траст» арестовали по делу о мошенничестве на миллиард рублей

Адвокаты Хабарова считают, что Богатиков обвинил бизнесмена в столь крупном хищении из-за нежелания отдавать долг в 58 млн рублей. Фото: pixabay.com

Адвокаты Хабарова считают, что Богатиков обвинил бизнесмена в столь крупном хищении из-за нежелания отдавать долг в 58 млн рублей. Фото: pixabay.com

Пресненский суд Москвы поместил под арест заместителя председателя правления банка «Траст» Михаила Хабарова. Его подозревают в крупном мошенничестве.

Топ-менеджер банка останется под стражей до 30 ноября. Решение суда было вынесено в пятницу, 9 октября, и с этого момента у адвокатов, представляющих интересы Хабарова, есть три дня, чтобы обжаловать арест. Напомним, что предприниматель оказался в поле зрения правоохранительных органов после того, как экс-партнер по бизнесу Александр Богатиков обвинил Хабарова в хищении 900 миллионов рублей.

Защита топ-менеджера «Траста» называет уголовное дело сфабрикованным, поскольку Богатиков таким образом пытается не выплачивать Хабарову долг в размере 58 миллионов рублей, пишет РИА Новости. Руководство банка «Траст» также поддерживает замглаву правления в сложившейся ситуации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали причастных к краже лекарств на сумму более 100 млн рублей.