Главврач Коммунарки рассказал, когда закончится пандемия COVID-19

Главный врач московской Коммунарки Денис Проценко заявил, что новый виток заражений спровоцировал массовый отказ от мер безопасности — защитных средств и соблюдения правил гигиены.

По словам специалиста, пренебрегать масками и перчатками, а также мытьем и дезинфекцией рук не стоит, пока не сформируется коллективный иммунитет к болезни. В эфире программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки Проценко объяснил, что простые способы защиты работают, если к ним прибегают все без исключений.

Кроме того, медик подчеркнул необходимость быть ответственным и, в случае даже малейшего подозрения на коронавирус, немедленно изолироваться до получения результатов тестов либо полного выздоровления. При этом Проценко считает, что паниковать из-за второй волны не стоит, но необходимо всегда быть начеку: соблюдать социальную дистанцию и пользоваться защитными средствами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осталось лишь 650 коек для пациентов с коронавирусом. При этом ежедневно в городе выявляется свыше 400 случаев заболевания.