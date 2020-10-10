МЧС предупреждает жителей Ленобласти о сильном тумане ночью 11 октября

Туман опасен как для автомобилистов, так и для пешеходов. Фото: pixabay.com

Туман опасен как для автомобилистов, так и для пешеходов. Фото: pixabay.com

В ночь на 11 октября на территорию Ленинградской области опустится густой туман. Видимость составит менее 500 метров.

Об этом местных жителей предупреждает региональное управление МЧС России. Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при неблагоприятных погодных условиях. Так, автомобилистам стоит следить за скоростью передвижения — при видимости около 20 метров ехать нужно не быстрее 10 км/ч. Если дорогу почти не видно, лучше вовсе остановиться на обочине и подождать.

Не менее осторожными следует быть пешеходам. К примеру, идя вдоль дороги, стоит помнить об обязательном наличии на одежде светоотражающие элементов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесованиями, снега в ближайшее время петербуржцы могут не ждать — в городе ожидаются лишь дожди и похолодание.