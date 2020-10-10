Главный синоптик Петербурга спрогнозировал, когда в городе выпадет первый снег

В ближайшее время рассчитывать на снегопад не приходится. Фото: pixabay.com

В ближайшее время рассчитывать на снегопад не приходится. Фото: pixabay.com

Главный синоптик Северной столицы, ведущий специалист городского Гидрометцентра Александр Колесов поделился своими предположениями на тему того, когда петербуржцев порадует первый снег.

По словам специалиста, в ближайшее время горожане могут рассчитывать только на дожди — для снега необходимо значительное похолодание, которое придет в Петербург через несколько недель. Медленно приближаться к «зимним» значениям температура воздуха начнет во второй половине октября.

В целом, октябрь ожидается теплым, передает слова Александра Колесова издание iReactor. Скорее всего, первый снег жителям Северной столицы доведется увидеть в конце октября или в ноябре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 10 октября, петербуржцев порадовал финал «бабьего лета»: воздух на улице прогрелся до +16 градусов и целый день горожан радовало солнце.