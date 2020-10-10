Погода взяла паузу в дождях: в Петербурге 10 октября потеплеет до +16

Переменная облачность и отсутствие дождей порадуют петербуржцев в эти выходные. Фото: Baltphoto

Переменная облачность и отсутствие дождей порадуют петербуржцев в эти выходные. Фото: Baltphoto

В Петербурге обещаю комфортную для горожан погоду. Холод пока не захватил Северную столицу, а природа взяла паузу в дождях.

Такой прогноз в субботу 10 октября дал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. По его словам, влияние на погоду в Петербурге окажет небольшой, промежуточный гребень антициклона.

Несмотря на переменную облачность обойдется без дождей.

«Температурный показатели будут очень комфортными, учитывая, что на календаре конец первой декады октября», — заметил специалист. Он также уточнил, что воздух днем в городе может прогреться до +17 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в октябре погода в Петербурге успела отменить ремонт на развязке КАД с Мурманским шоссе. Там должны были перекрывать полосы.