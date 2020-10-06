Погода отменила перекрытие полос на развязке КАД с Мурманским шоссе

В Петербурге специалисты не смогли приступить к работам по устранению просадок земляного полотна и дорожной одежды на основном ходу КАД. В результате ограничивать движение на развязке не стали.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы были запланированы на период с 6 по 8 октября на основном ходу КАД в районе развязки на пересечении с Мурманском шоссе.

К работам вернутся, если погода улучшится. Отметим, что, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 7 октября, в Петербурге ожидается небольшой дождь. Днем температура при этом прогреется до +16 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге изменят движение трамваев, которые следуют к заводу «Северная верфь». Из-за ремонтных работ по другим маршрутам будут направлены трамваи №№ 41, 52 и 60. Трамваи №56 перестанут ходить вовсе.