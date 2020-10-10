Во Франции столкнулись два самолета, пять человек погибли

К сожалению, в аварии никто не выжил. Фото: pixabay.com

К сожалению, в аварии никто не выжил. Фото: pixabay.com

В центральной части Франции в субботу, 10 октября, в воздухе произошло столкновение легкомоторного самолета и летального аппарата.

В туристическом одномоторном самолете модели Diamond DA40 находились три человека, а в моторном летательном аппарате — двое. В результате столкновения аппарат упал на ограду жилого дома, а самолет отлетел на несколько сотен метров от места аварии, упав на территории без зданий. К несчастью, все пять участников авиакатастрофы погибли.

Личности жертв аварии устанавливаются правоохранительными органами, как и причины и обстоятельства жуткого происшествия. На месте катастрофы работают пожарные и спасатели, а также жандармы. Автомобильные дороги в округе перекрыты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти иномарка, обгоняя по встречке, сбила насмерть женщину-пешехода.