Дональд Трамп впервые выступил на публике после заражения коронавирусом

Дональд Трамп впервые выступил на публике после заражения коронавирусом
Фото: wikimedia.org

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 10 октября, впервые на 17 минут появился перед публикой после новости о том, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

Это был предвыборный митинг. Трамп сразу же заявил, что чувствует себя превосходно и пообещал вернуться к активной предвыборной агитации, чтобы не допустить превращения США в «социалистическое государство». Политический лидер Соединенных Штатов добавил, что победа над COVID-19 также близка, поскольку американские специалисты усердно трудятся над разработкой вакцины от новой инфекции.

Напомним, что Дональд Трамп заразился коронавирусом на прошлой неделе и даже попал в больницу. Однако спустя три дня пребывания в госпитале его выписали и сейчас, по словам политика, он полностью здоров. На следующей неделе глава США планирует провести еще две политических акции в свою поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские журналисты подсчитали стоимость лечения Трампа.

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