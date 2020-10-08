Стало известно, сколько стоило лечение Трампа от коронавируса

Американские журналисты подсчитали стоимость лечения заболевшего коронавирусом президента США Дональда Трампа.

The New York Times пишет, что для любого гражданина, который не является главой государства, стоимость лечения составила бы более чем 100 тысяч долларов. При этом, как уточняют сотрудники издания, большая часть из этой суммы была потрачена не на саму терапию, а на дополнительные услуги, такие как транспортировка на вертолете и неоднократное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ сообщают, что Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19. По информации The Wall Street Journal, глава Соединенных Штатов сдал тест на коронавирус и узнал, что заражен, еще до своего появления в эфире телеканала Fox News.