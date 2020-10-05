СМИ сообщают, что Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19

Американский президент Дональд Трамп мог скрыть от общественности положительный результат первого теста на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, глава Соединенных Штатов сдал тест на коронавирус и узнал, что заражен, еще до своего появления в эфире телеканала Fox News.

Газета пишет, что Дональд Трамп не стал сообщать о своей болезни до получения результатов более тщательной проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трампа могут выписать из госпиталя уже 5 октября. Напомним, в ночь на 2 октября Трамп сообщил в Twitter о положительных результатах тестирования на коронавирус. Позднее лидера США, из соображений безопасности, отправили на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида.