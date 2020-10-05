СМИ сообщают, что Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19

СМИ сообщают, что Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19
Президент США Дональд Трамп. Фото: twitter.com

Американский президент Дональд Трамп мог скрыть от общественности положительный результат первого теста на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, глава Соединенных Штатов сдал тест на коронавирус и узнал, что заражен, еще до своего появления в эфире телеканала Fox News.

Газета пишет, что Дональд Трамп не стал сообщать о своей болезни до получения результатов более тщательной проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трампа могут выписать из госпиталя уже 5 октября. Напомним, в ночь на 2 октября Трамп сообщил в Twitter о положительных результатах тестирования на коронавирус. Позднее лидера США, из соображений безопасности, отправили на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дональд трамп США тест на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Безработный избил и изнасиловал женщину-кассира на Летчика Пилютова
Оператор-контролер «Питерлэнда» задержана, она могла наброситься на мужа с ножом
СМИ сообщают, что Трамп скрыл результаты первого теста на COVID-19
В Петербурге арестован фигурант дела об организации незаконной миграции
Житель Ленобласти до смерти избил собутыльника в пылу ссоры
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали у побережья Японии
Разъяренный водитель устроил стрельбу по электромонтеру на Пулковском
Петербургские автомобилисты начинают неделю с 4-балльных пробок