Трампа могут выписать из госпиталя уже 5 октября

Трампа могут выписать из госпиталя уже 5 октября
Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Американский президент Дональд Трамп с каждым днем чувствует себя все лучше, что может говорить о его скорейшей выписке из стационара.

Представитель команды врачей Брайан Гарибальди, наблюдающий за состоянием Трампа, заболевшего коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам о самочувствии лидера США.

В случае, если в понедельник президент будет чувствовать себя хорошо, его выпишут из госпиталя. Тогда лечение Трамп сможет продолжить в Белом доме, совмещая его с выполнением своих рабочих обязанностей.

Факт того, что Трамп начал чувствовать себя лучше подтвердил и его лечащий врач Шон Конли. Уже в пятницу у президента не наблюдалось повышенной температуры. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в ночь на пятницу, 2 октября, Трамп сообщил в Twitter о положительных результатах тестирования на коронавирус. Позднее лидера США, из соображений безопасности, отправили на лечение в военный госпиталь имени Уолтера Рида. Отметим, что заболела также и первая леди Мелания Трамп — у нее болезнь протекает бессимптомно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Трампа ухудшилось состояние из-за коронавируса.

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