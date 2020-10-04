У Трампа ухудшилось состояние из-за коронавируса

У Трампа ухудшилось состояние из-за коронавируса
Дональд Трамп лечится от коронавируса. Фото: wikimedia.org

Заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу стало плохо в пятницу, 2 октября. Об этом сообщили в Белом доме.

Глава аппарата аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что на днях у Дональда Трампа резко снизился уровень насыщения крови кислородом. Кроме того, у него была высокая температура. Ему потребовалась медицинская помощь, передает Fox News.

По словам Медоуза, власти «действительно испытывали обеспокоенность» по поводу состояния здоровья американского лидера. Однако сейчас, как уточнил Медоуз, состояние Трампа стабилизировалось, температура спала, а уровень сатурации находится в норме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ сообщают о «тревожных показателях» состояния Трампа. Глава США проходит лечение в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида.

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