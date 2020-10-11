Переболевший коронавирусом Трамп больше не заразен

Переболевший коронавирусом Трамп больше не заразен
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд трамп, переболевший коронавирусом, больше не является носителем новой болезни. Об этом рассказал его лечащий врач Шон Конли.

По словам медика, последний тест на выявление Covid-19 показал, что американский лидер больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения инфекции.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Белого дома, Трамп подходит под критерии Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) для прекращения изоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что у него и у его жены Меланьи Трамп подтвердили коронавирус. Он разместил видео в Twitter, в котором прокомментировал свое состояние.

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США тест на коронавирус трамп


 

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