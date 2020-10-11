Переболевший коронавирусом Трамп больше не заразен

Президент США Дональд трамп, переболевший коронавирусом, больше не является носителем новой болезни. Об этом рассказал его лечащий врач Шон Конли.

По словам медика, последний тест на выявление Covid-19 показал, что американский лидер больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения инфекции.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Белого дома, Трамп подходит под критерии Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) для прекращения изоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что у него и у его жены Меланьи Трамп подтвердили коронавирус. Он разместил видео в Twitter, в котором прокомментировал свое состояние.