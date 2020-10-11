Метеорологи рассказали, когда в центральную Россию придет похолодание

К выходным температура воздуха резко понизится на несколько градусов. Фото: Baltphoto

К выходным температура воздуха резко понизится на несколько градусов. Фото: Baltphoto

В России к концу следующей недели погода полностью перестроится — начнется похолодание в центральной части страны, а аномальное тепло окончательно подойдет к концу. Об этом рассказал руководитель Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в настоящее время погода не соответствует октябрьской норме. Однако до конца следующей недели температура в регионах Центрального федерального округа достигнет своей нормы.

Специалист отметил, что в большинстве регионов европейской России сейчас стоит сентябрьская погода, так как регион находится в теплой воздушной массе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что холод пока не захватил Петербург, а природа взяла паузу в дождях. Накануне температура воздуха в городе достигала +16 градусов.