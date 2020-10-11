Путин отметил успехи российского агропрома в условиях пандемии

Путин отметил успехи российского агропрома в условиях пандемии
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Предприятия российского агропромышленного комплекса продолжали стабильно работать даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

По его словам, работники агропромышленного комплекса трудились, «проявляя не только высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество». И добавил, что благодаря их самоотверженному труду не возникло сбоев в поставках продовольственных товаров.

В эфире телеканала «Россия-24» российский лидер подчеркнул, что посевная и уборочная кампании также были пройдены по графику и в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как Путин отметил 68-летие. Пресс-секретарь главы государства рассказал о его планах на этот день.

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