В Петербурге за сутки подтвердили еще 21 смерть от коронавируса

В Санкт-Петербурге пока продолжает расти число жертв новой коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвердили еще 21 смертельный случай.

Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы оперативным штабом по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Отмечается, что число летальных случаев по состоянию на воскресенье, 11 октября, составляет 3241 человек. Еще накануне показатель был равен 3220 смертям. К слову, днем ранее число жертв пополнили сразу 36 человек.

Как писала gazeta.spb.ru, Петербург по-прежнему сохраняет второе место по приросту новых случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки в городе выявили 528 зараженных Covid-19. При этом общее число заболевших в Северной столице превышает 47 тысяч человек.