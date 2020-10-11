У Ивана Краско подтвердили COVID-19

У народного артиста России Ивана Краско подтвердили новую коронавирусную инфекцию.

Об этом актер рассказал 78.ru. Он уточнил, что получил два положительных теста на коронавирус. По словам актера, он почувствовал слабость и вернулся домой.

«А потом из театра позвонили, сказали, что подтвердилось причастие мое к этой холере», — заметил Краско. Он добавил, что ему предложили лечь в больницу, но он отказался. Сейчас он принимает назначенные врачом лекарства.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России за сутки выявили 3 587 инфицированных коронавирусом без симптомов. Всего за минувшие сутки выявлено 13 634 заболевших в 85 регионах. Кроме того, за 24 часа было подтверждено 149 смертей от коронавируса.

Петербург, между тем, пока сохраняет второе место по приросту инфицированных коронавирусом.