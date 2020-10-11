Путин рассказал, что внуки подарили ему на день рождения

Путин рассказал, что внуки подарили ему на день рождения
Президент России Владимир Путин. . Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что ему подарили внуки на день рождения. Он отметил, что всегда ждет от близких поздравлений с этим праздником.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, если он знает, что близкие не смогут встретить с ним день рождения, они обязательно звонят.

При этом подарки он получает и от внуков – поделки, рисунки, простые поздравления.

В этом году 7 октября Владимир Путин отметил свое 68-летие.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Владимир Путин впервые рассказал о своих внуках. При этом он не стал называть их число «из соображений безопасности». Путин заявил, что они «очень хорошие, сладкие». Политик добавил, что получает удовольствие от общения с маленькими детьми. Он отметил, что подобные чувства естественны для каждого человека и он рад, что это есть и в его жизни.

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