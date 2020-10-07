Путин впервые рассказал о своих внуках

Президент отметил, что не будет говорить, сколько именно у него внуков – из соображений безопасности.

Президент России Владимир Путин впервые откровенно рассказал о своих внуках и общении с ними. Этому вопросу он уделил внимание в интервью ТАСС в рамках спецпроекта, которое опубликовали сегодня, 7 сентября, в день рождения главы государства.

Он подтвердил, что у него есть внуки и это делает его счастливым. Путин заявил, что они «очень хорошие, сладкие». Политик добавил, что получает удовольствие от общения с маленькими детьми.

«Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому»,

— поделился Путин.

Он отказался говорить, сколько у него внуков, так как переживает за безопасность своей семьи. Путин понимает, что многие не осознают, как сложно быть президентом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле рассказали, как Путин отметит 68-летие.