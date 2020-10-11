Хэмилтон повторил рекорд Шумахера на Гран-при Айфеля

Британский пилот Mercedes Люис Хэмилтон выиграл 11-й этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Айфеля. Он смог повторить рекорд Михаэля Шумахера.

Очередной этап проходил на трассе «Нюрбургринг» в Германии. Отметим, что Хэмилтон сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером по числу выигранных Гран-при в «Формуле-1». Речь идет о 95 победах.

На втором месте оказался голландец Макс Ферстаппен. В тройку лучших вошел также австралиец Дэниел Риккьярдо.

Российский спортсмен Даниил Квят финишировал 15-м.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи прервали из-за столкновения болидов. Столкнулись гонщики Луки Гиотто и Джек Эйткен. Одно транспортное средство успело загореться, сами гонщики не пострадали и успешно покинули место аварии. Победителя определили по итогам пяти кругов.