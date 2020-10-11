Певица Марина Хлебникова объявилась после нескольких месяцев отсутствия

Поклонники и журналисты решили, что с артисткой что-то случилось.

Певица Марина Хлебникова не заходила в социальны сети на протяжении нескольких месяцев. СМИ писали, будто артистка неизлечимо больна и борется с алкогольной зависимостью. Поклонники забили тревогу и наконец Хлебникова вышла с ними на связь в Instagram.

Сегодня, 11 октября, певица выложила новый снимок. На нем она предстала в белом платье и шляпке. Хлебникова уверяет, что недавно участвовала в фотосессии и готова поделиться фотографиями.

Поклонники обрадовались ее возвращению и начали задавать артистке множество вопросов.

«Марина, вы-таки не пропали? А то в СМИ все переживают»,

— написали пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица МакSим после слухов о серьезной болезни появилась на публике.