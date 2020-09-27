Певица МакSим после слухов о серьезной болезни появилась на публике

Артистка посетила хоккейный матч. В ее честь на стадион прозвучал хит «Знаешь ли ты».

Певица МакSим впервые после появления слухов о серьезной болезни появилась на публике. Она посетила хоккейный матч между «Спартаком» и «Амуром», о чем сообщает Telegram-канала Mash. В честь артистки на стадионе включили песню «Знаешь ли ты».

Напоминаем, что в начале 2020 года концертный директор Маргарита Соколова рассказала, что артистка получила травмы после аварии и не может из-за этого выступать. МакSим долго приходила в себя, иногда ее мучают головные боли и боли в ногах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что певица МакSим заметно похудела и решила очистить Instagram от старых фото. Маргарита Соколова также отметила, что жизни певицы ничего не угрожает, и она активно идет на поправку: певица снова приступила к записи песен в студии