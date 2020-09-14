Певица МакSим заметно похудела и решила очистить Instagram от старых фото

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, удивила поклонников, удалив все публикации в своем Instagram.

Верифицированный аккаунт исполнительницы, отмеченный заветной синей галочкой, насчитывает более 433 тысяч подписчиков, при этом в нем больше нет ни одной её фотографии. При этом концертный директор Марины ранее заявила, что певица берет паузу в своей деятельности, так как ей необходимо восстановиться после аварии, в которую МакSим попала год назад.

Маргарита Соколова также отметила, что жизни певицы ничего не угрожает, и она активно идет на поправку: певица снова приступила к записи песен в студии. После аварии МакSим набрала вес, однако сейчас вернула стройную фигуру, благодаря регулярным занятиям теннисом и боксом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Азиза узнала об измене жениха и отменила свадьбу, которая должна была состояться в ближайшее время.