Певица Азиза отменила свадьбу, узнав об измене жениха

Певица Азиза отменила свадьбу, узнав об измене жениха
Певица должна была выйти замуж в конце месяца. Фото: https://www.instagram.com/aziza_info

Артистка уже купила себе платье за 11 миллионов рублей.

Певица Азиза собиралась выходить замуж за Давида Григоряна уже 26 сентября, но хочет отменить торжество, так как узнала об измене возлюбленного. Мужчина якобы отдал предпочтение участнице «Дома-2» Яне Шафеевой, пишет «Московский комсомолец».

В измене бизнесмена уличила Ксения Бородина в рамках программы «Бородина против Бузовой». На шоу обсудили кадры, на которых Григорян обнимает Шафееву, делает ей неоднозначные комплименты и знаки внимания.

Подруга Азизы отметила, что певица очень огорчена и теперь не знает, что делать с почти готовым свадебным платьем за 11 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлев отрицает, что изменял своей экс-супруге. Шеф-повар прокомментировал слухи о его разводе после 23 лет брака.

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Певица Азиза отменила свадьбу, узнав об измене жениха
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