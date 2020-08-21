Ивлев отрицает, что изменял своей экс-супруге

Шеф-повар прокомментировал слухи о его разводе после 23 лет брака.

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал, правда ли, что в разводе с его супругой виновата его неверность. Своей версией событий он поделился с изданием Teleprogramma.pro. Он подчеркнул, что не любит комментировать слухи, но хочет внести ясность. Ивлев уверяет, что информация об измене является ложной, поэтому верить в нее не стоит. Он также отметил, что все сейчас слишком озабочены его личной жизнью: «не могут успокоиться и все что-то ищут, придумывают».

Ивлев добавил, что пока не делал предложением своей новой девушке Валерии Куденковой. Пост, выложенный недавно, был провокационным.

«Мы просто радовались тому, что день прошел, он был отличный. Немножко подразнили средства массовой информации»,

— пояснил повар.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузову заподозрили в измене Манукяну с женатым мужчиной.